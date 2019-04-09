2019-04-09T16:58:46+03:00
Происшествия

Хулиганов, стрелявших по прохожим в Орле, было двое

Полицейские установили их личности
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловские полицейские установили личности хулиганов, стрелявших по прохожим в Заводском районе областной столицы. В причастности к инциденту подозреваются двое.

- Сотрудниками полиции установлены личности двух граждан причастных к данному противоправному деянию. Ведутся необходимые процессуальные действия, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как мы уже рассказывали читателям, об инциденте орловцы, пострадавшие от рук дебоширов, стали предостерегать друг друга в социальных сетях. В одной из местных групп в воскресенье 7 апреля появился пост от лица старшеклассницы, которая писала, что в Заводском районе (ост. Трансмаш) ездит тонированная легковушка и из нее стреляют. По-видимому, из пневматики – девушка пожаловалась на синяк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления
В Орле состоится выставка арт-объектов
В ближайшее время в Орле заключат контракты на капремонт дорог
В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора
Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипед
В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию
Сложным орловским подросткам покажут фильм о Гагарине
Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле
В Орле за 2019 год произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Сжигание сухой травы привело к пожару в доме орловской глубинки
Волонтеры-медики рассказали орловцам как снизить лишний вес
В Орле прошла Международная выставка кошек
В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные смены
Орловский краеведческий музей приглашает орловцев поучаствовать в видео-конкурсе
Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня
На улице Черкасской в Орле горела «Тойота»
В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину
Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублей