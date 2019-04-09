Хулиганов, стрелявших по прохожим в Орле, было двое

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-09T16:58:46+03:00

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Орловские полицейские установили личности хулиганов, стрелявших по прохожим в Заводском районе областной столицы. В причастности к инциденту подозреваются двое.

- Сотрудниками полиции установлены личности двух граждан причастных к данному противоправному деянию. Ведутся необходимые процессуальные действия, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как мы уже рассказывали читателям, об инциденте орловцы, пострадавшие от рук дебоширов, стали предостерегать друг друга в социальных сетях. В одной из местных групп в воскресенье 7 апреля появился пост от лица старшеклассницы, которая писала, что в Заводском районе (ост. Трансмаш) ездит тонированная легковушка и из нее стреляют. По-видимому, из пневматики – девушка пожаловалась на синяк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU