В Орле хулиган стрелял из машины по прохожим

В Орле хулиган стрелял из автомобиля по прохожим. Четыре человека получили травмы, к счастью – незначительные. Возбуждено уголовное дело.

Об инциденте орловцы, пострадавшие от рук дебошира, стали предостерегать друг друга в социальных сетях. В одной из местных групп в воскресенье 7 апреля появился пост от лица старшеклассницы, которая писала, что в Заводском районе (ост. Трансмаш) ездит тонированная легковушка и из нее стреляют. По-видимому, из пневматики – девушка пожаловалась на синяк.

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» информацию подтвердили.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч.1, ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время ведется предварительное расследование, - сообщили корреспонденту «КП» в ведомстве.

Из собственных источников нам стало известно, что от рук стрелка пострадали четверо: двое подростков и двое взрослых, у всех травмы не угрожающие их жизни и здоровью. Все четверо подали заявление в полицию. Также осведомленный источник сообщил «КП», что личность хулигана уже установлена. За свои выходки ему придется ответить по закону.

Мы следим за развитием ситуации.