2019-12-18T20:23:46+03:00
Общество

В Орле из-за огромных долгов за школьное питание возбуждены уголовные дела

Администрация города задолжает поставщикам продуктов для столовых почти 200 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Орловские школьники могут остаться без обедовОрловские школьники могут остаться без обедовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Огромные долги по школьному питанию в Орле довели чиновников городской администрации до уголовных дел. Кто виноват в многомиллионных долгах перед поставщиками продуктов питания в столовые орловских школ установит следствие.

О том, что муниципалитет должен почти 200 миллионов рублей предпринимателям и организациям, которые поставляют продукты в учебные учреждения, не раз велась речь на сессиях горсовета, рабочих планерках в кабинетах мэрии. Вышеуказанную сумму администрация должна за продукты для школьников из льготной категории. В этом году Орел перешел на новую, так называемую адресную систему питания учащихся, обеды в столовых стали платными для учеников – 98 рублей в день. Но льготников решили кормить бесплатно. На эту цель было выделено 133 миллиона рублей, но денег для оплаты счетов не хватило.

- Мы уже встретились с поставщиками питания и договорились, что до конца года выплатим 30 процентов от долга, а остальное уже в следующем году, - сказал глава городской администрации Александр Муромский на рабочем совещании в конце ноября.

В новый год муниципалитет берет с собой огромный долг, а учащиеся рискуют остаться без обедов. Кто же виноват станет ясно в ходе расследования. При этом, по версии следствия, руководящие лица муниципалитета знали, что денег на оплату контрактов с поставщиками продуктов нет. Однако все равно заключили договора.

- Следственными органами возбуждены уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации города Орла (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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