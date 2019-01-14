2019-01-14T10:10:24+03:00
Общество

Орловские школы перешли на новую систему питания

Корреспондент «КП» побывал в одном из учебных учреждений и узнал, что и по чем предлагают мальчишкам и девчонкам в школьных столовых [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Режим питания нарушать нельзя!Режим питания нарушать нельзя!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С нового, 2019-го, года орловские школы перешли на новую, так называемую «адресную» систему питания учащихся. Переход этот долго обсуждался, на итоговой сессии горсовета решение приняли, и после зимних каникул в школьных столовых обеды стали платными. Корреспондент «КП» заглянул в школу №51 областного центра, чтобы получше узнать о новом подходе к завтракам и обедам для учеников.

ЧТО ПО ЧЕМ

В целом схема выглядит так: льготные категории детей питаются бесплатно, для остальных установлены цены на приемы пищи, которых два. Основной прием – завтра для ребят, обучающихся в первую смену и обед для школьников, посещающих уроки в смену вторую. Еще один прием пищи – для детей, посещающих продленку.

Мойте руки перед едой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мойте руки перед едойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За основной обед родители платят 40 рублей в день, за обед в группе продленного дня 58 рублей в день. Словом, если ваш ребенок посещает продленку, два полноценных приема пищи в школьной столовой обойдутся

В 98 рублей в день.

Что же касается детей из льготной категории, то на питание в 2019-м году для таких юных орловцев выделено 133 миллиона рублей – из областного и городского бюджетов. Отметим, что дети, которые обучаются на дому, будут получать компенсацию из расчета 98 рублей в день (раньше получали по 11 рублей).

А ЧТО В МЕНЮ

Меню школьных столовых, по словам Татьяны Генераловой, заместителя начальника управления образования, было составлено с учетом мнения родителей и вкусовых предпочтений детей. Его согласовывали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Что же оно включает? Есть здесь рыбные и мясные блюда, свежие овощи и фрукты.

Сегодня на обед пюре с гуляшом, овощная икра, суп на бульоне, чай. Граненые стаканы и обеденные тарелки с узорами навевают ностальгию по школьным девяностым.

Жующие мальчишки и девчонки говорят, что им обед по вкусу.

Школьный обед Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Школьный обедФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сегодня мы работаем с теми же поставщиками, что и до введения новой системы, однако в случае, если качество школьного питания не будет устраивать родителей, мы будем вынуждены прощаться с такими поставщиками. Качество школьного питания — это здоровье наших детей, - рассказала Екатерина Данилевская, замглавы администрации Орла.

МОЖНО С СОБОЙ

По словам Екатерины Данилевской, принуждать родителей платить за обеды никто не будет. Заботливые мамы и папы могут собрать школьникам с собой ланчбокс с домашней едой, или же ребята сами могут купить готовую продукцию в буфете: здесь есть выпечка, салаты, горячие блюда. Можно купить и полноценный обед, по той же цене – 49 рублей за порцию.

Голодными дети не останутся Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Голодными дети не останутсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До того, как новая схема питания вступила в силу, родители много спрашивали о питании в группе продленного дня. Например, сможет ли ребенок посещать продлёнку, если не оплачивать обед на ее время? В управлении образования пояснили: способ приема пищи не повод для отчисления из ГПД.

- Если родитель считает, что школьное питание не подходит ребенку, то может давать еду с собой. Пока случаев отказа от допуска в группу продленного дня у нас не было, но на звонки встревоженных родителей мы всегда реагируем, разъясняем, - рассказала Татьяна Генералова.

Старшеклассники дежурят в столовой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Старшеклассники дежурят в столовойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

По данным пресс-службы городской администрации, в облцентре многие родители заключают договор на предоставление платных обедов. Так, в школе №51 в столовых питается примерно 71% учащихся.

Больше фото смотрите здесь.

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