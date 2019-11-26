2019-11-26T11:22:08+03:00
Общество

Орел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей

Полностью оплатить долг в этом году у города не получится
Наталья Меркулова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Орел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублейОрел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 ноября, на рабочей планерке в администрации Орла стало известно, что муниципалитет задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей. Причем оплатить долг в этом году не получится.

Напомним, в этом году орловские школы перешли на новую, так называемую «адресную» систему питания учащихся. Переход этот долго обсуждался, на итоговой сессии горсовета решение приняли, и после зимних каникул в школьных столовых обеды стали платными – 98 рублей в день.

Однако муниципалитет сохранил бесплатное питание для льготной категории. Ранее сообщалось, что на это выделено 133 миллиона рублей из бюджета. Как оказалась, выделенных средств для оплаты счетов не хватило.

- Мы уже встретились с поставщиками питания и договорились, что до конца года выплатим 30 процентов от долга, а остальное уже в следующем году, - сказал глава городской администрации Александр Муромский.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле осудили инвалида-колясочника, убившего подругу из-за телефона
В Орле временно отключат 12 электронных табло
Орловцы смогут встретиться с участником телепроекта «ТАНЦЫ»
Автобус под №29 в Орле пойдет по направлению "Школа №35 - Лужки"
Орловские школьники отправились на внеплановые каникулы из-за ОРВИ
Орловцы увидят гастрольный спектакль "Охота на мужчин"
В Орловской области отправили на родину семь мигрантов-нелегалов
Мэр Орла возмутился работой маршруток, после 40 минут ожидания
В Орле при пожаре в цеху пострадал мужчина
В Орловской области подвели итоги аграрного сезона-2019
В Орле девушка-пассажир пострадала в столкновении двух иномарок
В Мценске из-за замыкания горел автомобиль
В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Орловские автогонщики получили почетные награды от губернатора
Орловские власти поздравили мам с праздником
Сельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базы
Орловцам предлагают раскрыть образ Соловья-разбойника
Юмористическое ассорти: в Орле прошли гастроли Ивановского драмтеатра
В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»
Всероссийская декада инвалидов стартовала в Орле
В Орле открылся обновленный Городской парк
Орловцы, незаконно организовавшие игорную деятельность, пойдут под суд