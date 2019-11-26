Орел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей
Сегодня, 26 ноября, на рабочей планерке в администрации Орла стало известно, что муниципалитет задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей. Причем оплатить долг в этом году не получится.
Напомним, в этом году орловские школы перешли на новую, так называемую «адресную» систему питания учащихся. Переход этот долго обсуждался, на итоговой сессии горсовета решение приняли, и после зимних каникул в школьных столовых обеды стали платными – 98 рублей в день.
Однако муниципалитет сохранил бесплатное питание для льготной категории. Ранее сообщалось, что на это выделено 133 миллиона рублей из бюджета. Как оказалась, выделенных средств для оплаты счетов не хватило.
- Мы уже встретились с поставщиками питания и договорились, что до конца года выплатим 30 процентов от долга, а остальное уже в следующем году, - сказал глава городской администрации Александр Муромский.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU