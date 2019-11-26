Орел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-26T11:22:08+03:00

Полностью оплатить долг в этом году у города не получится

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Сегодня, 26 ноября, на рабочей планерке в администрации Орла стало известно, что муниципалитет задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей. Причем оплатить долг в этом году не получится.

Напомним, в этом году орловские школы перешли на новую, так называемую «адресную» систему питания учащихся. Переход этот долго обсуждался, на итоговой сессии горсовета решение приняли, и после зимних каникул в школьных столовых обеды стали платными – 98 рублей в день.

Однако муниципалитет сохранил бесплатное питание для льготной категории. Ранее сообщалось, что на это выделено 133 миллиона рублей из бюджета. Как оказалась, выделенных средств для оплаты счетов не хватило.

- Мы уже встретились с поставщиками питания и договорились, что до конца года выплатим 30 процентов от долга, а остальное уже в следующем году, - сказал глава городской администрации Александр Муромский.

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ИСТОЧНИК KP.RU