Орловские депутаты поспорили из-за проекта новой транспортной схемы

Сегодня, 15 ноября, одной из главных повесток 41-го заседания комитета по строительству и ЖКХ в облсовете стала организация единой транспортной схемы в Орле и Орловском районе.

В течение месяца, с 17 сентября по 17 октября, горожане и жители пригорода активно обсуждали появившийся в открытом доступе проект. Нововведениями оказались недовольны и пассажиры, и перевозчики. В итоге споры попытались разрешить на общественной встрече с московским разработчиком новой схемы. Однако прийти к общему знаменателю и достигнуть понимания тогда не удалось. Все остались при своем мнении.

На несколько недель скандальная тема позабылась. Новый виток споров начался 12 ноября после аппаратного совещания в Правительстве Орловской области, где необходимость внедрения единой транспортной схемы поддержал глава региона Андрей Клычков. В соцсетях снова начала подниматься волна протестов и недовольства.

Депутаты облсовета не остались в стороне от общих настроений и попытались узнать у кураторов организации транспортного обслуживания, когда же орловские маршрутки поедут по-новому и произойдет ли это вообще.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТ

С докладом об организации единой схемы на заседании комитета должен был выступить Денис Блохин, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры. Однако он оказался занят, держать слово за всех новаторов пришлось Алексею Васильеву, замруководителя Департамента строительства, ЖКХ и транспорта.

Алексей Васильев рассказал о преимуществах новой транспортной схемыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Необходимость внедрения разработанной схемы с созданием транспортно-пересадочных узлов он подкрепил видео-презентацией. По данным Алексея Васильева, такой подход позволит исключить дублирование маршрутов, снизить количество маловместительных автобусов и разделить зоны муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

- В 10 субъектах страны сейчас идет обсуждение таких же схем. Зачастую это проходит эмоционально и имеет политическую или экономическую окраску. Необходимо понимать, что внедрение новой системы нам необходимо, результаты исследований это подтверждают, - отметил Алексей Васильев.

НУЖНА НОВАЯ СХЕМА ИЛИ НЕТ?

Депутаты облсовета и перевозчики бурно отреагировали на доклад чиновника. Первое, что их возмутило - на обсуждение так и не пришел Денис Блохин. Народные избранники предложили в следующий раз закрыть или перенести заседание, если руководитель профильного департамента проигнорирует проблему.

Затем дискуссия коснулась непосредственно новой транспортной схемы. Одним из первых высказался вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Он рассказал о том, что решил испробовать все «прелести» общественный транспорт на себе и проехаться в семь вечера от остановки ТЦ «Южный» до Дворца спорта. Впечатления от поездки у Вдовина остались очень яркие.

- Первые 3 маршрутки оказались переполненными, понял, что ждать комфортных условий придётся долго и с трудом втиснулся в салон очередного автобуса. Во время поездки меня зажимали, наступали на ноги и при этом косились на мой пиджак и галстук, всем своим видом показывая и как бы вопрошая: «Как ты здесь оказался?». Выйти на остановке «Дворец спорта» было почти невозможно, - рассказывает Михаил Вдовин.

По его словам, те, кто отстаивает старую схему движения, обязательно должны проехаться в общественном транспорте. Своим коллегам он посоветовал последовать его примеру.

- Новая схема нам нужна. Пять лет с общественным транспортом творится бардак. Другой вопрос, какой она будет. С людьми нужно работать, разъяснять им каждый вопрос, а не показывать видео и говорить сухими цифрами, - добавил народный избранник.

А вот Игорь Бортников, председатель совета директоров общественной организации пассажирских перевозок «Альтернатива», выступил однозначно против новой схемы. По его мнению, она не жизнеспособна и приведет к транспортному коллапсу. Предприниматель отстаивал необходимость наличия на маршрутах небольших автобусов, но с меньшим интервалом.

Представители перевозчиков не довольными нововведениями проектаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Вы понимаете, что появление больших автобусов приведет к тому, что увеличится время ожидания на остановке? Если сейчас «ПАЗики» и «ГАЗели» идут каждые десять минут, то если пустить транспорт большей вместимости, людям придется ждать минут по сорок. К тому же, это приведет к большим убыткам в вечернее время, когда пассажиров становится меньше и транспорт едет полупустой. Конечно, мы понимаем, что на некоторых маршрутах нужны более вместительные автобусы, но это не значит, что нужно полностью и так радикально перекраивать схему, - сказал перевозчик.

Мнения вновь разделились. За общим шумом понять, какой же видится оптимальной транспортная схема, достаточно сложно. Нужно ли внести небольшие изменения в старую работающую схему или начать все с нуля, создать современные условия для перевозки пассажиров? Вопрос остается открытым.

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС - ЛЮДИ»

В планах властей продолжить доработку представленной транспортной схемы. В ближайшем будущем в проект внесут изменения и вновь представят на общественное обсуждение.

Однако, по словам Алексея Васильева, сокращение дублирующих маршрутов все же произойдет, но бояться этого не стоит, так как в рейсы выйдут более вместительные автобусы, вместо маленьких. Кроме того, сейчас идет обсуждение создания единого проездного билета с одной бесплатной пересадкой. Транспортно-пересадочные узлы планируют сделать в районе автовокзала, площади Комсомольцев и железнодорожного вокзала.

О конкретных сроках внедрения схемы пока не идет и речи.

- Еще необходимо внести изменения, пройти новую процедуру общественного обсуждения. Кроме того, все забывают, что новая схема транспортного обслуживания, это не только маршруты, но и соответствующее состояние инфраструктуры. Под новую схему предстоит установить остановочные павильоны, оборудовать заездные карманы, в некоторых местах расширить дорожное полотно и так далее. Работы еще много. У наших коллег из других регионов в среднем на это ушло около полутора – двух лет. Главное для нас - люди, ведь, прежде всего, нам нужно создать комфортную и безопасную схему для них, - заявил Алексей Васильев.

Правда, пока неизвестно, кто и на какие средства будет закупать новый вместительный транспорт, который должен обеспечить транспортную доступность для людей. Споры продолжаются.

Редакция «КП-Орел» следит за ситуацией.