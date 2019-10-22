Орловский СК озвучил подробности резонансного дела об истощенном ребенке-инвалиде

В Орловской области Следственный Комитет озвучил подробности резонансного дела об истощенном ребенке-инвалиде. История о девочке, которая попала в больницу в жутком состоянии, потрясла регион и всю страну в конце минувшей недели.

Девочку, дочь 38-летней мамы, забрали в больницу и тут же окрестили ребенком-маугли. Начали сыпаться сообщения о насилии, в том числе и сексуальном, над ней… Как оказалось, изнанка этой жутковатой истории весьма трагична, как и история самой семьи. Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность», чтобы выяснить все детали инцидента, отделяя правду от домыслов. «Комсомолка» рассказывает читателям, что известно к настоящему моменту.

Самым жутким из сообщений, опубликованных рядом СМИ, стал рассказ о том, что мать продавала девочку в сексуально рабство, платой за которое был алкоголь. Видимо, поводом для этого послужило заболевание, которое есть у ребенка - выпадение прямой кишки: девочка не может ходить, у нее искривлен позвоночник и она ползает на четвереньках, прилагая немалые усилия.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Виктора Полякова, которую он озвучил в интервью радиостанции «Говорит Москва» сейчас проводится экспертиза. Омбудсмен отметил также, что опрашивали старших детей, и они подобной мысли не допускают.

- Похоже, кто-то немного приврал, - отметил детский омбудсмен.

Согласны с этим и жители деревни, в которой жила многодетная семья.

- Про то, что ее в сексуальное рабство сдавали, лично я не верю. Это вранье. На девочку без слез взглянуть нельзя было. Она, простите, под себя ходила. Не знаю, кто этот бред мог придумать, - рассказала в разговоре с корреспондентом «КП» одна из односельчанок семьи.

Спорным остается и факт того, что ребенка-маугли из своей дочери сделала мать. С одной стороны уже известно, что у девочки есть психомоторные расстройства, генетические отклонения. С другой, все те же односельчане говорят, что мать не лечила ребенка, не занималась им, держала взаперти. Где здесь правда установит следствие.

По словам Полякова, семья эта непростая, но она была нормальной, хоть и воспитывается в ней много детей. Держали хозяйство, жили обычно, на профилактическом учете не состояли. Но летом скончался глава семейства. Мужчина умер от онкологического заболевания, ему было 65 лет. Тогда и начались проблемы: женщина осталась одна с восьмерыми детьми, один из которых - инвалид.

Официальная формулировка следствия говорит о том, что в семье «сложилась трудная жизненная ситуация». Но не нужно быть следователем или правозащитником, чтобы это понять: одинокая многодетная мать, схоронившая мужа, недостроенный деревенский дом, немало скотины на подворье. Отдавать детей женщина не хотела, будучи уверенной, что без матери им будет худо. Но вскоре выбора у нее не оказалось. Хозяйство пришлось распродать, деревенский дом сменить на съемную квартиру, а старших детей отправить в спецучреждение.

- По инициативе органов опеки с согласия матери в августе и в начале октября 2019 года пятеро несовершеннолетних детей временно были помещены в школу-интернат, где пребывают по настоящее время, еще трое детей из семьи остались проживать с матерью, сменившей к тому времени место жительства и переехавшей в арендованную квартиру. Малолетнюю девочку, страдающую редким генетическим заболеванием, нуждающуюся в специализированном уходе, женщина, как и прежде, отказалась помещать в учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Орловчанка думала, что без матери девочке станет только хуже. Она запланировала переезд и приобретение жилья в деревне покрупнее, с более развитой инфраструктурой. И деньги на покупку дома у женщины были, но за одной драмой последовала другая: семью обокрали. Все произошло в Дмитровском районе, куда орловчанка приехала, чтобы посмотреть дом. В обстоятельствах кражи стали разбираться правоохранители. Внимание привлек ребенок-инвалид.

- При выяснении обстоятельств совершенного преступления сотрудниками правоохранительных органов малолетняя девочка с ограниченными возможностями здоровья из этой семьи была помещена в медицинское учреждение, так как ей требовалась специализированная помощь, однако, оперативно диагностировать состояние ребенка не представлялось возможным, поскольку при ней не было необходимых медицинских документов, подтверждающих ее редкое генетическое заболевание, связанное с нарушениями умственного развития и опорно-двигательной системы, - пояснила представитель регионального Следкома.

А дальше поднялся шум, и о ребенке узнала вся страна.

Сейчас расследование уголовного дела продолжает СК. Свою проверку проводит и прокуратура. Полицейские ищут воров, укравших у семьи деньги на покупку дома.

Девочка же продолжает пребывать в больнице. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, ребенку оказывается необходимая медицинская помощь с учетом имеющегося заболевания.

«КП» следит за развитием ситуации.