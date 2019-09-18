2019-09-18T16:05:48+03:00
Общество

Орловские водители маршруток больше 8 тысяч раз попались на нарушениях

В ДТП с маршрутками в нынешнем году пострадало больше 60 человек, 1 погиб
Ольга СУПОНЕВА
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С 18 числа водителей маршруток ждут комплексные рейдыС 18 числа водителей маршруток ждут комплексные рейдыФото: Ольга СУПОНЕВА
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На орловских дорогах водители маршруток нарушили Правила дорожного движения больше 8 тысяч раз. И эта цифра - только те нарушения, которые удалось зафиксировать сотрудникам ГИБДД, причем не за год, а за прошедшие 8 месяцев 2019-го. Нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта не проходят бесследно: с «завидной» регулярностью маршрутки попадают в ДТП, пассажиры калечатся и даже гибнут.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

С января по август включительно в Орловской области было зарегистрировано 8 350 нарушений ПДД со стороны водителей маршруток. Автобусы, перевозящие пассажиров, попадали в дорожно-транспортные происшествия 30 раз. В этих авариях 63 человека получили травмы разные по степени тяжести, один человек погиб.

- При этом в 18 случаях установлено нарушение требований правил дорожного движения именно со стороны водителей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. В последний месяц лета совершено 12 ДТП с участием маршруток, из них 7 – по вине самих водителей, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Статистика говорит сама за себя.

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПОРУЧНИ

Пассажиры и сами беспрестанно жалуются на нарушения водителями общественного транспорта и Правил дорожного движения и норм поведения: проблемы с валидаторами, курение и болтовня по телефону на маршруте, опасная манера вождения в плотном транспортном потоке…

В городской администрации нерадивым перевозчикам, на автобусы которых чаще всего жалуются пассажиры, грозят расторжением контракта. И такие меры реально принимались: так, по итогам проверок контракт был разорван с одним из перевозчиков, чьи автобусы сходили с рейса раньше положенного по расписанию времени. Чиновники предлагают жителям присоединиться к проверкам и следить за водителями.

- С помощью общественности, которая информирует администрацию города Орла о нарушениях в работе общественного транспорта, мы добьемся положительных результатов в перевозке пассажиров. Это наша самая главная задача, - отметил Евгений Гришин, замглавы администрации по городскому хозяйству и транспорта на очередной рабочей планерке в мэрии неделю назад, 10 сентября.

Но так ли это? Такие меры кажутся каплей в море: если с графиками работы общественного транспорта дело еще сдвигается с мертвой точки после нагоняя со стороны чиновников, в сводках о ДТП маршрутки реже фигурировать не начинают. Чего только стоят сообщения о падениях пассажиров в салонах автобусов. Резкие перестроения, тормоз в пол: и вот стоящий пассажир уже едет не в запланированное место, а на карете скорой в травмпункт.

- За 8 месяцев 2019-го было зарегистрировано 14 фактов падения пассажиров в салоне автобусов, 5 из них - в августе текущего года, - сообщили в региональном УГИБДД.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ

Безусловно, нарушение требований правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозки пассажиров автобусами, - один из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.

В январе-августе за нарушения правил перевозки пассажиров к административной ответственности было привлечено 1318 водителей, что в сравнении с аналогичным периодом 2018-го больше почти в два раза (на 49%).

В ГИБДД обещают приять жесткие меры, ведь здоровье пассажиров – превыше всего. Хотя на практике оказывается, что и инспектор ДПС с жезлом не всесилен. Стражи дорожного правопорядка отмечают, что сегодня настолько интенсивно движение, что визуальное наблюдение за ним одиночными нарядами ДПС не может быть эффективным. В ГИБДД уверены: нужен целый комплекс мер, в числе которых и исключение из транспортного потока неисправных автобусов, и более жесткая их проверка при выходе на маршрут.

- Проведение проверок не только на конечных остановочных пунктах, но и на всем пути следования пассажирских автобусов будет проводиться исключительно в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья пассажиров, а также устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, - поделились с «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Так что с 18 числа орловцев ждут комплексные рейды и водителям общественного транспорта пора повторить ПДД, а пассажирам запастись терпением: возможно, из-за остановки автобуса инспекторами ДПС придется пару раз опоздать на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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