С орловскими перевозчиками будут расторгать контракты после двух замечаний

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-03T14:20:10+03:00

Дать отставку "маршрутчикам" могут за хамство водителей, нарушение графиков движение и прочие факторы

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С 1 апреля в Орле вступили в силу новые договоры с перевозчиками, обслуживающими городской транспорт. Теперь контракты с недобросовестными маршрутчиками будут расторгаться после двух замечаний.

Не так давно в областном центре с одним из перевозчиков контракт уже расторгли. Поводом тому послужило несоблюдение графиков движения автобусов 27-го маршрута «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной». Поводом для того, чтобы дать перевозчику отставку, может послужить хамство водителей, несоблюдение графиков, нарушений ПДД и тому подобные факторы.

- Особое внимание отделу транспортного обслуживания населения и связи предстоит обратить на перевозчиков, обслуживающих маршруты №17 «Госуниверситет-УНПК – магазин «Звездный», №27 «Наугорское кладбище – санаторий «Лесной», №47 «Госуниверситет-УНПК – пер. Южный», которые, по утверждению жителей, не соблюдают графики движения, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU