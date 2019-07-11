2019-07-11T18:46:59+03:00
Общество

Суд вынес приговор экс-участковой, обещавшей орловчанке описать труп

Два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении
Ольга СУПОНЕВА
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Экс-майор полиции Наталья Башкатова на фото по центру в формеЭкс-майор полиции Наталья Башкатова на фото по центру в формеФото: Архив "КП"
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В Орле суд вынес приговор по резонансному делу бывшей участковой Наталье Башкатовой. Экс-полицейская в день гибели орловчанки Яны Савчук обещала той в телефонном разговоре в ответ на жалобы об угрозах ее бойфренда «описать труп, как убьют».

- Нас не вызывайте. Как убьют, труп опишем! - вот та самая фраза, которую экс-полицейская сказала 36-летней орловчанке за 40 минут до ее убийства.

Слова стали пророческими. Напомним, все произошло в ноябре 2016 года в одном из спальных районов города. Женщина в тот день решила разорвать отношения с бывшим сожителем с криминальным прошлым Андреем Бочковым.Экс-возлюбленный вел себя агрессивно: угрожал расправой. Тогда женщина вызвала полицию.

Вместо того чтобы доставить дебошира в отделение полиции, дама в погонах отчитала напуганную женщину и велела ее по пустякам не беспокоить. Спустя 40 минут двухметровый амбал, натешившийся безнаказанностью, вернулся и до смерти забил бывшую пассию ногами.

Против участковой возбудили уголовно дело по статье халатность еще в ноябре 2016-го. Дело по статье «Халатность» в суд передали еще в мае прошлого года, однако его вернули в прокуратуру – суд усмотрел более тяжкий состав преступления.

Судебный процесс снова стартовал в Советском районном суде Орла в феврале месяце. Сторона обвинения была уверена, что бывшая сотрудница полиции могла предотвратить смерть женщины – стоило не игнорировать угрозы со стороны Бочкова и принять какие-то меры.

- Следствием и судом установлено, что Башкатова 17 ноября 2016 года прибыв на место совершения противоправных действий местным жителем Андреем Бочковым в один из домов по Огородному переулку города Орла, не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел – совершить убийство сожительницы, - прокомментировала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Приговором суда Башкатовой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Выедем, труп опишем!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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