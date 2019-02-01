«Как убьют, труп опишем»: в Орле началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-участковой

В орловском суде снова началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-участковой. Бывшую сотрудницу полиции обвиняют в халатности, повлекшей смерть 36-летней орловчанки. «Убьют, приедем, труп опишем», - последнее что слышала женщина в день своего убийства. Споры о том, могла ли экс-майор предотвратить трагедию не утихают по сей день.

- Нас не вызывайте. Как убьют, труп опишем! - вот та самая фраза, которую экс-полицейская сказала 36-летней орловчанке за 40 минут до ее убийства.

Слова стали пророческими. Напомним, все произошло в ноябре 2016 года в одном из спальных районов города. Женщина в тот день решила разорвать отношения с бывшим сожителем с криминальным прошлым Андреем Бочковым. Экс-возлюбленный вел себя агрессивно: угрожал расправой. Тогда женщина вызвала полицию.

Яне было 36 летФото: Архив "КП"

- Милые бранятся - только тешатся, - махнула рукой участковая-уполномоченная Наталья Башкатова.

Вместо того чтобы доставить дебошира в отделение полиции, дама в погонах отчитала напуганную женщину и велела ее по пустякам не беспокоить. Спустя 40 минут двухметровый амбал, натешившийся безнаказанностью, вернулся и до смерти забил бывшую пассию ногами.

Суд назначил ему 13 лет лишения свободы, сейчас он отбывает наказание.

Против участковой возбудили уголовно дело по статье халатность еще в ноябре 2016-го. Дело по статье «Халатность» в суд передали еще в мае прошлого года, однако его вернули в прокуратуру – суд усмотрел более тяжкий состав преступления.

На днях судебный процесс снова стартовал в Советском районном суде Орла. Сторона обвинения уверена, что бывшая сотрудница полиции могла предотвратить смерть женщины – стоило не игнорировать угрозы со стороны Бочкова и принять какие-то меры. Однако сама подсудимая свою причастность к смерти женщины не признает.

Бочков уже отбывает наказание в колонии строгого режимаФото: соцсети

- Она не признает содеянные ей деяния, не раскаивается, никаких извинений семье погибших она не принесла, - рассказал адвокат стороны потерпевших Сергей Локтев.

С родственниками погибшей и журналистами подозреваемая в день судебного заседания общаться отказалась. Экс-полицейская готова дать пояснения по делу только после предъявленных следствием доказательств. Следующее заседание состоится через неделю.

«КП» следит за ходом судебного процесса.