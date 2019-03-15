Шесть лет в колонии проведет водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Орлом

В Орле завершено расследование уголовного дела о ДТП на железнодорожном переезде, произошедшем летом минувшего года. Водитель автобуса, который вывел "ПАЗик" с пассажирами под поезд, отправится в колонию.

Тогда, 10 июня 2018-го, заполненный пассажирами «ПАЗ" ехал на праздник: должен был отмечаться день Орловского района, артисты готовились к выступлению. Однако выйти на сцену им оказалось не суждено.

В поселке Гать неподалеку от областного центра «ПАЗик» выехал на рельсы – прямо под грузовой поезд. Пять человек погибли, в том числе 17-летний парень,10 попали в больницу, здоровью пятерых из них был нанесен тяжкий вред. Региональный СК возбудил два уголовных дела. Спустя девять месяцев после происшествия следствие завершилось: водитель автобуса признан виновным.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Установлено, что водитель грубо нарушил требования правил дорожного движения: проехал на запрещающий сигнал семафора и допустил столкновение автобуса с тепловозом, следовавшим в составе грузового поезда, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Согласно приговору суда, водитель проведет 6 лет в колонии-поселении.