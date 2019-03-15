2019-03-15T18:29:09+03:00
Происшествия

Шесть лет в колонии проведет водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Орлом

В страшном ДТП летом 2018-го пять человек погибли, еще пять покалечились
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Анастасия ВАРДАНЯНФото: Анастасия ВАРДАНЯН
Изменить размер текста:

В Орле завершено расследование уголовного дела о ДТП на железнодорожном переезде, произошедшем летом минувшего года. Водитель автобуса, который вывел "ПАЗик" с пассажирами под поезд, отправится в колонию.

Тогда, 10 июня 2018-го, заполненный пассажирами «ПАЗ" ехал на праздник: должен был отмечаться день Орловского района, артисты готовились к выступлению. Однако выйти на сцену им оказалось не суждено.

В поселке Гать неподалеку от областного центра «ПАЗик» выехал на рельсы – прямо под грузовой поезд. Пять человек погибли, в том числе 17-летний парень,10 попали в больницу, здоровью пятерых из них был нанесен тяжкий вред. Региональный СК возбудил два уголовных дела. Спустя девять месяцев после происшествия следствие завершилось: водитель автобуса признан виновным.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Установлено, что водитель грубо нарушил требования правил дорожного движения: проехал на запрещающий сигнал семафора и допустил столкновение автобуса с тепловозом, следовавшим в составе грузового поезда, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Согласно приговору суда, водитель проведет 6 лет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Старые купюры пора менять на новые": мошенница лишила сбережений 84-летнюю орловчанку
В День добрых дел орловцы стали донорами
Орловским парням грозит тюрьма за кражу кабеля с предприятия
На выходных в Орле до +5 и небольшой дождь
Дело орловца, зарезавшего знакомого в новогодние праздники, направлено в суд
Орловщина потеряла одну позицию в экологическом рейтинге регионов
К ремонту еще нескольких участков дорог приступили в Орле
Под Орлом может появиться коттеджный поселок
«История Крымской весны»: в Орле открылась новая выставка
Орловец оказался на больничной койке после пожара
В честь воссоединения Крыма с Россией в Орле пройдут народные гуляния
В Орле пожарные тушили баню
Водитель отвлекся: под Орлом легковушка врезалась в ограждение
К Пасхе на кладбищах Орла наведут порядок
В Орле возле администрации легковушка сбила пешехода
К ремонту дороги в Межевом переулке в Орле застройщик приступит в конце мая
Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке в Москве
С «Лабораторией безопасности» познакомились орловские школьники
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Два похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейские
Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской области
Орловский художник стал секретарем Союза художников России по ЦФО
Новые аппараты для гемодиализа появились в клинической больнице Орла
В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста»