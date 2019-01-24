2019-01-24T10:17:01+03:00
Происшествия

Верховный суд оставил без изменения приговор орловскому бизнесмену, застрелившему московского чиновника и гендиректора «Орелстроя»

За убийства Андрея Уварова и Владимира Соболева Владимир Мухин проведет 21 год в колонии строгого режима
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Анастасия ВарданянФото: Анастасия Варданян
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Верховный суд России оставил без изменения приговор орловскому бизнесмену, застрелившему сына-экс мэра Орла, столичного чиновника Андрея Уварова и гендиректора крупнейшей местной строительной организации «Орелстрой» Владимира Соболева. Рассмотрев апелляционную жалобу, коллегия по уголовным делам утвердила обвинительный приговор Орловского облсуда: Владимир Мухин проведет в колонии строгого режима 21 год, а также заплатит штраф в полмиллиона рублей.

Громкие убийства произошли в 2013-м и в 2014-м годах. Напомним, 36-летний Андрей Уваров, заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы был застрелен 3 мая 2013 в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова в Орле. В родной город на выходные он приехал вместе с женой и тремя детьми.

Спустя полгода 24 сентября 2014-го года в своем автомобиле в самом центре города недалеко от парка Дворянское гнездо был застрелен Владимир Соболев, бывший член совета директоров крупной строительной компании «Орелстрой».

Андрей Уваров и Владимир Соболев Фото: "КП" Архив

Андрей Уваров и Владимир СоболевФото: "КП" Архив

Установить причастность Мухина и задержать его удалось лишь в феврале 2018-го года – 49-летний бизнесмен сознался в преступлениях под тяжестью улик. Судебный процесс стартовал минувшей осенью. Во время слушания по делу, Мухин вел себя уверенно и даже дерзко. На вопрос судьи, признает ли он вину, ответил: «Частично».

Однако собранные следственными органами доказательств суду хватило для вынесения приговора. Защитники Мухина подали апелляционную жалобу в Верховный суд, но смягчить наказание не удалось.

Как сообщили «КП» в Прокуратуре Орлвоской области, приговор вступил в законную силу.

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