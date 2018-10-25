В Орле стартовал суд над убийцей столичного чиновника Уварова и члена совета директоров "Орелстроя" Соболева

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-25T13:35:31+03:00

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В Орле стартовал судебный процесс над убийцей Андрея Уварова, сына экс-мэра Орла, заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и Владимира Соболева, бывшего члена совета директоров самой крупной орловской строительной компании «Орелстрой». Два громких убийства произошли несколько лет назад – в 2013-м и 2014-м годах, казалось, они так и останутся «глухарями». Однако в феврале текущего года был задержан 49-летний орловский предприниматель Владимир Мухин. Под тяжестью улик он сознался в преступлениях.

Фото: следственные действия на месте преступления, предоставлено СУ СК РФ по Орловской области

Первое заседание состоялось накануне, 24 октября, в Орловском областном суде. Обвинительное заключение вменило подозреваемому несколько преступлений: хранение оружия, вымогательство и двойное убийство. В зале суда присутствовали родственники убитых, которые проходят по делу в качестве потерпевших.

Было оглашено обвинительное заключение.

Владимир Соболев, член совета директоров "Орелстрой" был застрелен в сентябре 2014 года в личном автомобилеФото: Архив КП

Как уже рассказывала «КП», 36-летний Андрей Уваров, сотрудник московской мэрии, был застрелен 3 мая 2013 в подъезде многоэтажки по улице Новикова в городе Орле, куда он приехал на выходные погостить вместе с супругой и детьми. Второе убийство произошло в сентябре 2014-го: 24 числа в своем автомобиле, неподалеку от парка «Дворянское гнездо» застрелили Владимира Соболева, бывшего члена совета директоров строительной компании «Орелстрой», принадлежащей экс-губернатору региона Егору Строеву.

Как следует из обвинительного заключения, сына бывшего мэра Орла, столичного чиновника Андрея Уварова подозреваемый сначала не собирался убивать, а хотел похитить с целью выкупа. Однако завязалась борьба, в ходе которой мужчина и был застрелен в подъезде дома. Выстрел был произведен из пистолета «ТТ». Пулю из этого же оружия Мухин выпустил и во Владимира Соболева.

Из материалов дела следует, что мотивом подозреваемого была месть. Почти двадцать лет назад Мухина лишили бизнеса – прибыльного кафе в центре города. Это место пошло под многоэтажную застройку. Предприниматель потребовал достойную компенсацию. Тогда вопрос решался через бывшего на ту пору гендиректором компании «Орелстрой» Владимира Соболева и мэра Орла Василия Уварова. Бизнесмен получил другой участок земли, который в дальнейшем признали присвоенным незаконно.

Андрея Уварова застрелили в мае 2013-го в подъезде домаФото: "КП" Архив

Мухин пытался отстоять свои права через суд, но дело успехом не увенчалось. И далее развернулась цепочка событий, которая привела мужчину в суд уже в другом качестве – подозреваемого.

Во время слушания по делу, Мухин вел себя уверенно и даже дерзко. На вопрос судьи, признает ли он вину, ответил: «Частично». Также он заявил, что показания будет давать только по завершению рассмотрения дела, пытался задавать провокационные вопросы супруге убитого им Андрея Уварова, которую суд допрашивал в качестве потерпевшей.

Еще одной потерпевшей по делу проходит жена Владимира Соболева. Обе женщины, еле сдерживавшие слезы на заседании, отметили, что о каких-то возможно существующих нерешенных вопросах их погибших мужей с убийцей не знали.

Судебные заседания продолжатся. «КП» следит за ходом процесса.