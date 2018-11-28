Орловский суд приговорил убийцу Уварова и Соболева к 21 году тюрьмы

Орловский суд вынес приговор 50-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве двух высокопоставленных людей, незаконном приобретении и ношении оружия и вымогательстве.

Из-за чувства личной неприязни орловец застрелил Андрея Уварова, первого замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Убийство чиновника произошло в мае 2013 года в подъезде дома, расположенного по улице Новикова в Советском районе Орла. Тогда в родной город на выходные он приехал вместе с женой и тремя детьми.

По аналогичному мотиву преступник убил Владимира Соболева, члена совета директоров ОАО «Орелстрой». Он был застрелен в своем автомобиле в самом центре города недалеко от парка Дворянское гнездо.

Версия о том, что убийства могли носить заказной характер, не подтвердилась. Орловец, совершил эти преступления по личным мотивам, связанным с финансами. Как стало известно «КП» из собственных источников, речь идет о 17 миллионах рублей, которые он требовал у семьи Уваровых.

- На протяжении нескольких лет преступления оставались нераскрытыми. Злоумышленника удалось изобличить в содеянном и задержать лишь в феврале 2018 года после совершения им очередного преступления – вымогательства денежных средств, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Подозреваемого задержали. Им оказался известный в Орле предприниматель. Официально он является владельцем ООО по производству тортов. Ранее он уже был судим. Под тяжестью улик орловец сознался в содеянном. Он указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных деяний и мотив.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении убийцы Уварова и Соболева. Орловец проведет в колонии строгого режима 21 год с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, мужчине предстоит оплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.