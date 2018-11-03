СК проверит информацию о бастующих анестезиологах в орловской областной детской больнице

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-03T07:38:15+03:00

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После публикации в «КП» сообщения о протесте анестезиологов в главной детской больнице Орловской области Следственный комитет организовал проверку. Напомним, речь идет о случае, который произошел накануне – профильные врачи объявили забастовку из-за мизерной зарплаты и неоплаченных дополнительных часов работ. Из-за этого многие юные пациенты остались без плановых операций, хотя были записаны на них еще несколько месяцев назад.

- По факту ненадлежащего оказания медицинских услуг в БУЗ Орловской области «НКМЦ имени Круглой» Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки, - сообщает Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ.

Ранее один из анестезиологов рассказал «КП»о том, что, работая на полторы ставки, они успевали оперировать всех нуждающихся пациентов. Теперь ни дополнительную ставку, ни ночные смены врачам не оплачивают. Начальство ссылается на отсутствие денег в больнице.

В настоящее время проводятся необходимы проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«КП» следит за развитием событий, информация обновляется.