2018-11-01T16:38:59+03:00
Общество

В главной детской больнице Орловской области бастуют анестезиологи

Маленькие пациенты так и не дождались своих операций [информация обновляется]
Ольга СУПОНЕВА
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Сейчас родители и дети находятся в режиме ожиданияСейчас родители и дети находятся в режиме ожиданияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В главной детской больнице Орловской области - Научно-клиническом многопрофильном центре имени Круглой - бастуют анестезиологи. Маленькие пациенты не дождались операций, записаны на которые были еще несколько месяцев назад. Об этом «КП» стало известно из собственных источников.

- Мы приехали с семилетним ребенком из Брянской области вчера, на операцию по удалению аденоидов записались еще в августе: она была назначена на 10 утра сегодняшнего дня. Мы долго ждали, в итоге около полудня заведующий ЛОР-отделением сообщил, что операции не будет – якобы какие-то проблемы с анестезиологами, - рассказала «КП» Ольга, мама одного из маленьких пациентов.

Без проведения назначенной операции остались еще несколько детей, их родители направились прямиком к исполняющей обязанности главного врача медицинского учреждения Людмиле Крыловой. По ее словам, анестезиологи устроили забастовку из-за маленькой оплаты труда и неоплачиваемых переработок.

- Главврач сказала, что вопрос решается и операции будут перенесены на ближайшее возможное время – на другие дни. При этом вчера нас поступило 8 человек, сегодня еще 10, также здесь лежат и грудные дети, - поделилась еще одна мама, пожелавшая чтобы ее имя не было названо.

В настоящее время дозвониться до руководителей медицинского учреждения «Комсомолке» не удалось – по словам секретаря, все они находятся на совещании, однако нам пообещали предоставить информацию при возможности.

Родители и дети находятся в режиме ожидания и составляют текст жалобы в региональный Департамент здравоохранения. «КП» следит за развитием событий, информация обновляется.

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