2018-11-02T11:47:42+03:00
Общество

Орловский анестезиолог рассказал о забастовке в детской больнице

Врачам надоело бесплатно выполнять двойную работу
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Вчера, 1 ноября, «Комсомолке» стало известно, что в главной детской больнице Орловской области – Научно-клинического многопрофильного центра имени Круглой – бастуют врачи. Анестезиологи саботировали работу и несколько маленьких пациентов остались без плановых операций, на многие из которых записывались за месяцы вперед. Один из врачей рассказал, в чем причина отказа от работы.

- Раньше мы, чтобы успевать оперировать всех нуждающихся в этом пациентов, работали на полторы ставки. А теперь нам перестали оплачивать эти дополнительные 0,5 ставки, ночные смены и КТУ (коэффициент трудового участия – ред.), объясняя это тем, что в больнице нет денег. У нас есть совершенно законное желание получать достойную оплату за свой труд. Поэтому все сотрудники написали заявление, чтобы работать только на ставку. Мы теперь успеваем помогать только экстренным пациентам, - рассказал «КП» один из анестезиологов НКМЦ им. Круглой.

Вчера руководство лечебного учреждения обещало родителям детей, ждущих операции, что процедуры будут проведены в ближайшее время, в больнице состоялось совещание.

- Сейчас мы ждем очереди на удаление аденоидов. Вчера нам операцию не провели, обещали сегодня, - сообщила «КП» Ольга, мама маленького пациента НКМЦ.

Налицо двойственность ситуации: с одной стороны, жаль детей, среди которых есть и грудные, и родителей – многие приехали из других регионов и вынуждены ждать, не имея возможности нормально переночевать и поесть. С другой стороны - как быть врачам, нелегкий труд которых не оплачивается?

«КП» стало известно также, что сейчас больница переживает трудности. В настоящее время мы направили запрос в областной Департамент здравоохранения, чтобы разобраться в их причинах. Следите за нашими новостями.

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