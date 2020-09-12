Коронавирус в Орловской области, новости на 12 сентября: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом на 12 сентября 2020 года суммарно (за месяцы наблюдения) количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 7624 человек.

Инфографика yandex.ru

За сутки покинуло больницы или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению больше орловцев, чем заболело. Оперативный штаб говорит о 59 выздоровевших, а всего победило болезнь 6098 человек. Все они вернулись к привычной жизни.

Инфографика yandex.ru

Зафиксирован и еще один летальный исход. Общее число скончавшихся за период пандемии пациентов в Орловской области достигло 115. У всех лабораторно был подтвержден коронавирус.

Инфографика yandex.ru

Напомним, в Орловской области продлены режим повышенной готовности и ограничительные мероприятия до 30 сентября включительно. Несмотря на это, в регионе снимается ряд ограничений. Так, с понедельника 14 сентября вновь возобновят работу кружки и секции для детей и молодежи. Также оперативный штаб региона рассматривает возможность открыть театры для зрителей.

Мы следим за развитием ситуации.

А ЧТО В РОССИИ?

За сутки на территории РФ зафиксировано еще 5488 случаев заболевания коронавирусом, а общее количество заболевших за время пандемии в стране достигло 1 057 362 человек. Выздоровело и выписано за минувший день пациентов меньше, чем заболело: 5428 жителей страны вернулись к обычной "доковидной" жизни. Всего победило болезнь 873 535 россиян. Летальных исходов зафиксировано еще 119. В общей сложности пандемия унесла жизни 18 484 человек.