В Орловской области возобновят работу детские кружки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области со следующей недели возобновят работу детские кружки. Малыши и молодежь вновь смогут посещать дополнительные творческие занятия.

Несмотря на то, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу и связанные с ним ограничения, все же ряд границ все же расширяется.

- Управлению культуры и архивного дела Орловской области поручено возобновить с 14 сентября 2020 года в культурно-досуговых учреждениях деятельность творческих формирований для детей и молодежи по согласованию с учредителем учреждения, обеспечивающим контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области.

Хотя кружки и заработают, посещать дома культуры, досуговые центры и другие учреждения культуры посетителям все еще нельзя. Сейчас оперативным штабом прорабатывается вопрос возможности открытия театров для зрителей со следующей недели.

Мы следим за развитием ситуации.