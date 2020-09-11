В Орловской области возобновят работу детские кружки
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области со следующей недели возобновят работу детские кружки. Малыши и молодежь вновь смогут посещать дополнительные творческие занятия.
Несмотря на то, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу и связанные с ним ограничения, все же ряд границ все же расширяется.
- Управлению культуры и архивного дела Орловской области поручено возобновить с 14 сентября 2020 года в культурно-досуговых учреждениях деятельность творческих формирований для детей и молодежи по согласованию с учредителем учреждения, обеспечивающим контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области.
Хотя кружки и заработают, посещать дома культуры, досуговые центры и другие учреждения культуры посетителям все еще нельзя. Сейчас оперативным штабом прорабатывается вопрос возможности открытия театров для зрителей со следующей недели.
Мы следим за развитием ситуации.