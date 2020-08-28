Коронавирус в Орловской области: ограничения продлили до 30 сентября Фото: Архив "КП"

В четверг, 27 августа, на заседании регионального оперативного штаба было принято решение о продлении ограничительных мер по коронавирусу в Орловской области. Повышенная готовность, масочный и перчаточный режим задержатся в регионе до 30 сентября включительно.

Напомним, ранее руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, объяснял необходимость продления ограничений тем, что орловцы и иногородние студенты вернутся после отпусков и каникул из других регионов.

Кроме того, по данным ведомства в настоящее время наиболее активное распространение новой коронавирусной инфекции отмечается в городе Орле, Орловском и Ливенском районах. Последние 4 дня коэффициент распространения заболевания - более 1 единицы.