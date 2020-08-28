Коронавирус в Орловской области: ограничения продлили до 30 сентября
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В четверг, 27 августа, на заседании регионального оперативного штаба было принято решение о продлении ограничительных мер по коронавирусу в Орловской области. Повышенная готовность, масочный и перчаточный режим задержатся в регионе до 30 сентября включительно.
Напомним, ранее руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, объяснял необходимость продления ограничений тем, что орловцы и иногородние студенты вернутся после отпусков и каникул из других регионов.
Кроме того, по данным ведомства в настоящее время наиболее активное распространение новой коронавирусной инфекции отмечается в городе Орле, Орловском и Ливенском районах. Последние 4 дня коэффициент распространения заболевания - более 1 единицы.