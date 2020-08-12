В Богдановском дооме-интернате Орловской области COVID-19 подтвердился почти у сотни человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус подтвердился почти у сотни человек. Кто и как занес болезнь в учреждение предстоит установить, проводится специальное расследование.

О том, что в регионе появился новый очаг заболеваемости COVID-19, стало известно 9 августа. Тогда, как уже рассказывала читателям "Комсомолка", тесты на COVID-19 оказались положительными у 24 работников учреждения. Симптомы инфекции обнаружились у 13 постояльцев, всех госпитализировали. Сегодня же, 12 августа, по данным федерального штаба в регионе резко возросла статистика по выявленным случаям заражения коронавирусом: их за сутки обнаружилось 102, тогда как долгое время эта цифра не превышала и пятидесяти. Власти объяснили такой прирост как раз-таки вспышкой заболеваемости в доме-интернате.

- Учреждение работало в «закрытом» режиме, поэтому все заходившие на смену сотрудники были протестированы, положительных результатов не обнаружено. В результате последующего тестирования, на сегодня, выявлено порядка 90 зараженных, из которых 24 сотрудника, - прокомментировала ситуацию Валентина Нордстрем, первый зампред Правительства Орловской области.

Ведомственные проверки продолжаются, они, в том числе, призваны найти нарушения правил работы при карантине. Окончательное же заключение о причинах вспышки даст Роспотребнадзор.

Предварительно известно, что COVID-19 мог занести в интернат кто-либо из сотрудников извне.

Мы следим за развитием ситуации.