Коронавирус в Орловской области, новости на 12 августа: за сутки выявлено больше 100 случаев заражения

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области подтверждено еще 102 случая заражения коронавирусом среди населения по данным федерального оперативного штаба. Общее число заболевших составило 6170 человек.

Статистика взлетела вверх

Резкий прирост по заболевшим оперативный штаб области объяснил вспышкой заболеваемости в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На сегодня здесь выявлено 90 зараженных, из них 24 сотрудника.

- Очаг был выявлен 9 августа. Незамедлительно были предприняты меры по стабилизации ситуации. Силами медицинского персонала двух районных больниц (Нарышкинской, Плещеевской) проведено обследование всех проживающих, и сотрудников социального учреждения. Напомню, что учреждение работало в «закрытом» режиме, поэтому все заходившие на смену сотрудники были протестированы, положительных результатов не обнаружено. В результате последующего тестирования, на сегодня, выявлено порядка 90 заражённых, из которых 24 сотрудника, - прокомментировала ситуацию Валентина Нордстрем, первый зампред Правительства Орловской области.

Выписано по выздоровлению в регионе за сутки 49 человек, всего выздоровело за период наблюдения 4735 человек, что составляет 77% от общего числа заболевших.

.

Также федеральный оперативный штаб сообщил о еще одном летальном случае. Всего в Орловской области скончалось 96 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

.

В России в целом за сутки выявлено 5102 случая заражения коронавирусом в регионах, общее число заболевших достигло 902 701. Выздоровело за прошедший день 7123 пациента, общее количество победивших болезнь - 710 298 человек. Новых летальных исходов подтверждено 129, пандемия унесла жизни 15 260 человек.

Мы следим за ситуацией.