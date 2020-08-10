В Богдановском доме-интернате в Орловской области произошла вспышка COVID-19

Орловские власти подтвердили вспышку COVID-19 в Богдановском доме-интернате Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 августа, на совещании в администрации Орловской области подтвердилась информация о новой массовой вспышке коронавируса. На этот раз в очаг заболевания попал Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Накануне тесты на COVID-19 оказались положительными у 24 работников учреждения. Симптомы инфекции имеют 13 постояльцев. Сейчас все они госпитализированы.

Напомним, уже несколько месяцев все социальные учреждения интернатного типа в Орловской области работают в закрытом режиме с двухнедельными закрытыми сменами. Как и кто «принес» заболевание в Богдановский дом-интернат предстоит выяснить в ходе служебной проверке.

- Это вопрос требует всестороннего изучения. Кроме того, необходимо протестировать на коронавирус всех, кто находится в данном социальном учреждении, чтобы не допустить тяжелой формы протекания заболевания. Впредь, открывая любые сферы деятельности, необходимо тщательно проверить риск заражения коронавирусом, особенно это касается оказания стационарной медицинской помощи, - заявил на совещании губернатор Андрей Клычков.

Сейчас ситуацию в доме-интернате контролируют Департамент здравоохранения и Департамент соцзащиты. Начались проверки и в других социальных учреждениях подобного типа.

Всего в Орловской области под наблюдением четыре очага с групповой заболеваемостью: больница Семашко, областная клиническая больница, областная психиатрическая больница и добавившийся к ним Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Общее количество пострадавших в этих очагах– 632 человек.

- Кроме того, зарегистрирована COVID-19 зарегистрировал в Орловском перинатальном центре (основной корпус). В связи с этим главному врачу выданы Постановления Главного государственного санитарного врача по Орловской области «О введении ограничительных и проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий» и «О временном отстранении от работы», - сообщил Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.