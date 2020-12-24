Обновленные данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 декабря 2020 года.Количество заболевших COVID-19 в Орловской области превысило порог в 20 тысяч человек. На сегодняшний день инфекция подтверждена еще у 181 орловца, а общее число заразившихся коронавирусом составляет 20 117 человек.Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения за сутки 314 человек, все они получили статус выздоровевших. Кстати, здесь тоже регион перешагнул очередной порог, победивших болезнь теперь более 18 тысяч, а именно 18 170.К сожалению, сообщает оперативный штаб и о новых смертельных случаях. Из жизни ушли еще 3 жителя Орловской области, заразившиеся COVID-19, новая цифра и здесь: всего скончалось 250 человек. У всех умерших лабораторно подтвердилось наличие коронавируса.Коэффициент распространения инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 1,01. Количество заражений на 100 тысяч человек - 2692,1, количество смертельных случаев на 100 тысяч человек - 33,5.За все время пандемии больше всего людей заболело в городе Орле, на втором месте Орловский район, следом Ливны и район, а потом Мценск и район. А меньше всего жители заболевают в Краснозоренском и Корсаковском районах области.До конца в область поступит 2 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции. А до конца февраля 2021 года Орловщина ожидает поставку уже 33 тысяч доз вакцины \\"Спутник V\\". Прививки жителям региона делают уже сейчас.Несмотря на стартовавшую прививочную компанию, коронавирус продолжает шагать по городам и района области. Поэтому продлен режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения, пока что до 31 января 2021-го. Но статистика явно говорит о том, что носить маски, соблюдать социальную дистанцию, да и в целом жить в \\"коронавирусных\\" реалиях придется еще какое-то время.