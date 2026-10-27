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НовостиПолитика27 октября 2026 14:27

Под завалами в Орле нашли пятого погибшего в результате атаки ВСУ

Орловский губернатор выразил соболезнования семьям
Елена Зябкина
Фото: соцсети Андрея Клычкова

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Под завалами на предприятии в Советском районе Орла найдено тело пятого погибшего сотрудника. Ранее о его местонахождении ничего не было известно. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка. На данный момент семь человек находятся в областной больнице на стационарном лечении.

Губернатор напомнил, что узнать о порядке компенсации повреждений имущества и восстановления документов можно по телефону 8-980-769-29-92 или в ЕДДС администрации города Орла по номеру 8 4862 43-22-12.

Ранее сообщалось о четырех погибших сотрудниках, найденных под завалами. Ракетная атака на предприятие в Советском районе Орла произошла 23 октября около пяти часов вечера.