Под завалами в Орле нашли пятого погибшего в результате атаки ВСУ

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Под завалами на предприятии в Советском районе Орла найдено тело пятого погибшего сотрудника. Ранее о его местонахождении ничего не было известно. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка. На данный момент семь человек находятся в областной больнице на стационарном лечении.

Губернатор напомнил, что узнать о порядке компенсации повреждений имущества и восстановления документов можно по телефону 8-980-769-29-92 или в ЕДДС администрации города Орла по номеру 8 4862 43-22-12.

Ранее сообщалось о четырех погибших сотрудниках, найденных под завалами. Ракетная атака на предприятие в Советском районе Орла произошла 23 октября около пяти часов вечера.