Число погибших от ракетного удара в Орле увеличилось до четырех

Работы на месте ЧП еще продолжаются. Фото: губернатор Орловской области

Число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле выросло до четырех человек. Тело нашли во время разбора завалов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"В ходе разбора завалов после вражеской террористической атаки в центре города Орла обнаружено тело четвертого погибшего сотрудника завода. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил глава региона.

Остается неизвестным местонахождение еще одного сотрудника. Всего от ракетного удара пострадали также 19 человек. Они обратились за медицинской помощью. По последним данным, семь человек находятся в областной больнице на стационарном лечении.

По заявлению губернатора, работа экстренных служб продолжается. Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Андрей Клычков еще раз подчеркнул, что число пострадавших могло быть больше. Помогло оперативное оповещение и принятые меры безопасности. Он призвал не игнорировать предупреждения о ракетной и беспилотной опасности.