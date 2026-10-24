Над разбором завалов работали всю ночь. Фото: Канал Андрея Клычкова

Страшными новостями о последствиях ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле 24 октября 2026 года поделился губернатор региона Андрей Клычков. Еще вчера в обращении к жителям он говорил о восьми пострадавших, обратившихся в больницу. И о надежде, что этим и ограничится количество жертв. Но сегодня появились новые данные - за ночь при разборе завалов нашли тела трех погибших. Они стали жертвами удара ракетами, произведенными в странах НАТО. Делимся последними новостями о ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле на 24 октября 2026 года - что известно и каковы его последствия.

Увы, но без жертв не обошлось . Фото: Канал Андрея Клычкова

Последние новости о ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле на 24 октября 2026 года: хронология

Все началось накануне - 23 октября 2026 года около пяти вечера. На крупном предприятии в Советском районе города Орел завершался рабочий день. Люди заканчивали работу, переодевались, спешили домой к семьям. И тут - сигнал о ракетной опасности. Уже после шести вечера стало известно, что некоторые ракеты достигли цели. На предприятии начался пожар, на место срочно выехали все экстренные службы. В 18:26 губернатор сообщил: на месте происшествия работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий.

Конечно, горожане могли видеть и пожар, и дым. В соцсетях появилось много фейков - о десятках погибших, о химической опасности. Губернатор просил не доверять неофициальным данным, прислушиваться только к проверенным источникам. И в девять вечера сначала попробовал организовать прямой эфир в группе ВКонтакте, а затем выложил видео в канале в мессенджере. Он рассказал, что был на месте ЧП, что ему доложили - пожар потушен, начались разборы завалов. Тогда стало известно о первых пострадавших - восемь человек по данным губернатора обратились или были направлены в больницы. Им оказана помощь: у некоторых осколочные раны, у других - травмы от падения конструкций.

В конце губернатор еще раз попросил доверять только официальным данным. И еще раз подчеркнул - идет разбор завалов.

В 22.35 он также сообщил, что есть повреждения после ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле и в многоквартирных домах, повреждены автомобили. Главное - обеспечить безопасность жителей и оценить масштаб повреждений.

. Фото: Канал Андрея Клычкова

Последние новости о ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле на 24 октября 2026 года: погибшие и компенсации

Утром в Орле снова было неспокойно. За ночь над регионом было уничтожено 15 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают МЧС и полиция. В 9.31 была объявлена ракетная опасность, через 10 минут отбой. А через час первые подробности вчерашнего происшествия. Увы, но ракетный удар ВСУ по предприятию в Орле унес жизнь трех человек. Их тела нашли в ходе разбора завалов.

- С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся Орловская область скорбит вместе с вами, - рассказал губернатор.

Он также отметил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Фотографиями осколков ракет поделился губернатор. Фото: Канал Андрея Клычкова

Последствия ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле на 24 октября 2026 года

Сейчас работы по ликвидации последствий продолжаются. Работают все экстренные службы. Предстоит также оценить нанесенный жителям ущерб. Представители администрации города уже обходят пострадавшие квартиры, чтобы уточнить повреждения и назначить компенсации, которые получат люди.

Обязательно помогут и семьям погибших и пострадавших - этот вопрос находится на контроле у губернатора.

Реакция на ракетный удар по заводу в Орле: ракеты для удара произвели в странах НАТО

Говоря о случившемся, губернатор Андрей Клычков упомянул роль НАТО в атаке на гражданский объект.

- В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО, - написал он и в качестве доказательства своих слов прикрепил фотографии обломков, на которых явно видно клеймо производителя.

Подробности раскрыл военкор Юрий Котенок в своем канале. Он отметил, что по его данным ВСУ использовали четыре крылатые ракеты Storm Shadow.