Губернатор Клычков назвал террористической атакой удар ВСУ по предприятию в Орле

На месте работают все экстренные службы. Фото: канал Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал террористической атакой ракетный удар ВСУ по предприятию в одном из районов города. Ранее глава региона отметил, что пожар на территории потушен, идет разбор завалов. После атаки в больницы обратились или были направлены восемь человек. Ликвидация последствий продолжается.

- Помимо предприятия, повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, есть пострадавшие автомобили. На месте работают оперативные службы, городские коммунальные учреждения, - уточнил губернатор.

Также он отметил, что сейчас важно оценить масштаб разрушений и как можно быстрее устранить последствия атаки. Также Андрей Клычков призвал не доверять фейкам, которые множатся в социальных сетях: о химических загрязнениях, десятках пострадавших и других пугающих фактах.

- Сохраняйте спокойствие, следите за официальными источниками. Буду информировать вас о текущей обстановке, - попросил глава региона.