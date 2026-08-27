В Орле пожарные отработали тушение в школе

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В школе № 27 имени Н.С. Лескова прошло показное учение по отработке действий при пожаре, сообщили в региональном управлении МЧС. Накануне нового учебного года сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с персоналом образовательного учреждения отработали вызов экстренных служб, эвакуацию учащихся, спасение пострадавших и тушение условного возгорания. По сценарию, пожар произошел в актовом зале из-за короткого замыкания, дым создал угрозу для людей в соседних помещениях.

Автоматическая сигнализация и система оповещения сработали исправно. Директор вызвал пожарную охрану и скорую, учителя организованно вывели детей через эвакуационные выходы в безопасную зону, после чего проверили наличие учеников по классному журналу. К месту направили подразделения гарнизона по повышенному номеру сложности. Первыми прибыли расчеты 3-й пожарно-спасательной части. Звено газодымозащитников обнаружило семь условных пострадавших, сотрудники установили лестницу в окно второго этажа и спасли людей.

Одновременно личный состав 1-й части развернул пневматическое прыжковое устройство для спасения человека с козырька, а автоколенчатый подъемник и лестницу задействовали для эвакуации с крыши и верхних этажей. Спасатели областной службы применили канатно-спусковое устройство. Медики оказывали помощь пострадавшим, с ними также работали психологи. Пожарные успешно ликвидировали условное возгорание.

Директор школы Ксения Ветрюк отметила, что ученики не впервые участвуют в эвакуации, и сегодня они отработали действия на отлично. Начальник управления пожаротушения Александр Леонов подчеркнул, что это учение необходимо как для сотрудников МЧС, так и для персонала школ. Всего проведено более 200 подобных занятий на объектах образования, работа продолжится в сентябре.