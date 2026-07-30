В одном из поселков Орловской области на ремонт трех дорог потратили 10 миллионов рублей

Фото: администрация Новодеревеньковского района

В поселке Хомутово завершили ремонт трех автомобильных дорог местного значения. На эти цели из Дорожного фонда Орловской области выделили 10 миллионов рублей. В программу вошли улицы Кооперативная, Новая и Октябрьская. Об этом сообщает администрация Новодеревеньковского района.

Улицу Кооперативную протяженностью 1,3 км отремонтировали в асфальтовом исполнении, цена контракта составила 1,14 миллиона рублей. Ремонт улицы Новой обошелся в 3,9 миллиона, Октябрьской – в 3,6 миллиона рублей.

Все работы выполнили в срок. Обновленные дороги повысят комфорт и безопасность передвижения для местных жителей. В администрации отметили, что ремонт провели по обращениям сельчан.