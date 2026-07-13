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НовостиПроисшествия13 июля 2026 12:58

Орловские следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Ливнах

В Орловской области с начала сезона на воде погибли шесть человек
Елена Зябкина
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

Следователи Ливенского межрайонного отдела проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего на реке Сосна в Ливнах. Трагедия произошла 12 июля. На месте работала следственная группа, проведен осмотр тела, назначены судебные экспертизы. Это шестой случай гибели на водоемах Орловской области с начала купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

В Следственном управлении напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. Купаться разрешено только на оборудованных пляжах. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Родителей призывают непрерывно следить за детьми вблизи водоемов.

Обстоятельства гибели подростка устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи призывают орловцев быть внимательными и не пренебрегать правилами безопасности на воде. Каждый случай – напоминание о хрупкости жизни.