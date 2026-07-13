Подросток утонул в реке в Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области 12 июля случилось происшествие на воде. В городе Ливны утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Трагедия произошла около двух часов дня в водоеме в районе улицы Садовой. После сообщения об утонувшем юноше на место прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Спасатели обнаружили тело ребенка в семи метрах от берега на глубине в два метра.

Отмечается, что подросток оказался в воде в необорудованном для купания месте. Тело погибшего передано полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.