Эквайринг в Орловской области прибавил 9%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

По данным регионального подразделения ВТБ, за первый квартал 2026 года количество предпринимателей, подключивших эквайринг, увеличилось на 9% по сравнению с началом года. Об этом сообщил управляющий банка в регионе Дмитрий Державин на пресс-конференции.

Платежная инфраструктура сегодня развивается не только в крупных сетевых компаниях, но и в небольших локальных точках, для которых раньше был характерен исключительно наличный расчет. Терминалы для приема карт становятся привычным атрибутом обслуживания, стирая границы между ритейлом разного масштаба.

Аналитика банка показывает, что наибольший объем безналичных транзакций по итогам квартала обеспечили три ключевых сегмента: заведения общественного питания, магазины товаров для дома и сада, торговые точки, реализующие продукты питания.

Дмитрий Державин, управляющий ВТБ в Орловской области, отметил: «Рост на 9% за один квартал — это свидетельство того, что эквайринг окончательно перешел из разряда дополнительных опций в базовый стандарт ведения бизнеса. Мы рады, что драйверами этого процесса наравне с крупными сетями выступают малые предприятия. Кафе, пекарни, локальные продуктовые лавки все чаще устанавливают наши терминалы, поскольку видят прямую связь между возможностью принять карту и ростом среднего чека».

Позитивная динамика первого квартала подтверждает устойчивый тренд: безналичная оплата становится повседневной финансовой привычкой жителей Орловской области.