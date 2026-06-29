Количество банкоматов в Орловской области выросло на 38%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Сеть устройств самообслуживания под управлением ВТБ в Орловской области увеличилась на 38% и теперь насчитывает 91 банкомат. Рост достигнут за счет увеличения собственной сети и интеграции с Почта Банком, сообщил на пресс-конференции управляющий ВТБ в регионе Дмитрий Державин.

В результате перехода банкоматов в контур ВТБ зона обслуживания охватила не только областной центр, но и менее крупные населенные пункты. Устройства теперь расположены в городах Болхов, Малоархангельск, Дмитровск, а также в поселках городского типа и селах: Нарышкино, Колпна, Кромы, Глазуновка, Змиёвка, Тросна. Параллельно банк продолжает установку банкоматов в местах с высокой проходимостью: на площадках партнеров, в ОГАУ им. Н.В. Парахина, в торговом центре «Модус», в магазинах «Перекресток» (ТЦ «Юнмарт»), «Магнит» (ул. Комсомольская, д. 270) и «Пятёрочка» (ул. Г. Родина, д. 52а).

«После завершения интеграции с Почта Банком региональная сеть устройств самообслуживания расширилась более, чем на треть. Для жителей малых городов и сельских территорий это означает появление дополнительной инфраструктуры для повседневных финансовых операций. Параллельно мы внедрили систему аналитики, которая позволяет более адресно подходить к выбору точек размещения — ориентируясь на реальные маршруты людей и частоту использования банкоматов. Это позволяет перераспределять устройства в соответствии с фактическими потребностями жителей», — прокомментировал управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.