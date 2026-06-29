Рост спроса на потребительское кредитование зафиксирован в Орловской области

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В первом квартале 2026 года кредитный портфель орловцев вырос на 4% и превысил 13,6 млрд рублей. Основной вклад в динамику внесли кредиты наличными. Рост спроса на потребительское кредитование зафиксирован на фоне снижения ставок. Такую статистику привел на пресс-конференции управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

Одновременно отмечено оживление интереса к кредитным картам: за первые три месяца года портфель по этому продукту прибавил 2%. Положительная динамика наблюдается на фоне снижения ставок по ключевым розничным продуктам, а также изменения подходов банка к работе в данном сегменте. В частности, расширились возможности рефинансирования действующих обязательств и упростилось оформление кредитов в цифровых каналах.

«Первый квартал обозначил смену тренда в розничном кредитовании. Заметное оживление, особенно в сегменте кредитов наличными, говорит о постепенном восстановлении потребительского спроса. Орловцы стали активнее реализовывать отложенные планы, что отразилось на цифрах — наш портфель кредитов наличными в регионе прибавил 22%. По оценкам аналитиков, если текущая динамика ставок сохранится, во втором полугодии можно ожидать дальнейшего роста портфеля», — отметил управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.