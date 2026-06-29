В Орловской области выпустили 36500 Пушкинских карт

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

С 1 января банк является оператором программы «Пушкинская карта». За это время в Орловской области выпущено почти 36500 Пушкинских карт. Об этом на своей пресс-конференции рассказал управляющий ВТБ в Орловкой области Дмитрий Державин.

По данным Министерства Культуры РФ, 35700 из выпущенных карт являются действующими. Всего за 2026 год жители Орловской области в возрасте с 14 до 22 лет могут потратить на свой культурный досуг 182, 4 млн рублей (из них на кино – почти 73 млн).

«Программа стала для молодежи региона настоящим проводником в мир искусств. Мы фиксируем системный рост активности держателей карт: все чаще они используют средства не только в каникулярные пики, но и для регулярного посещения театров, музеев, концертных залов и кинопоказов. Важно, что параллельно развивается и инфраструктура — количество учреждений-участников продолжает расширяться, делая культурный досуг доступнее разных районах области», — прокомментировал управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

«Пушкинская карта» доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно направляет на нее субсидию в размере 5 тыс. рублей. Эти средства носят целевой характер — ими можно оплатить только билеты на культурные мероприятия. Из общего лимита 2 тыс. рублей разрешено потратить на кино. Выпуск карты осуществляется несколькими способами: в приложении «Госуслуги Культура», в офисах ВТБ или через ВТБ Онлайн.