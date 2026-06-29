В Орловской области финансовые услуги стали доступнее

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В мае 2026 года ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Благодаря этому число точек, где можно воспользоваться банковскими сервисами в регионе, выросло в три раза, а количество банкоматов увеличилось на 38%. Такие данные привел на пресс-конференции управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

Сегодня получить помощь по банковским вопросам можно: в 8 собственных офисах банка; в 14 отделениях Почты России, где работают сотрудники банка; еще в 194 почтовых отделениях — там консультируют работники Почты, прошедшие подготовку.

Сейчас продукты и сервисы банка могут получить жители 8 городов и поселков городского типа: Орел, Ливны, Мценск и Болхов (открытие в июле), Нарышкино, Колпна, Кромы, Знаменка (открытие в июле). Также в регионе выросло число банкоматов банка, сейчас в сеть входит 91 устройство.

Количество работников, которые могут предоставить услуги банка, выросло в пять раз. Сейчас это 242 человека.

«Два года мы поэтапно объединяли усилия с Почта Банком, чтобы жителям даже самых удаленных уголков области не приходилось специально ехать в город, если нужно решить финансовые вопросы. Теперь многие услуги можно получить прямо в почтовом отделении рядом с домом. Для нас важно, чтобы у людей был простой и понятный доступ к нужным сервисам — будь то лично, через приложение или выездного специалиста», — рассказал управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

Интеграция ВТБ и Почта Банка шла с начала 2025 года. Сначала объединили сети банкоматов, затем продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. По всей стране в отделениях Почты России появились 23 тысячи представителей банка. Сейчас банк по всей стране представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и села, во всех 89 регионах России. Общая сеть банкоматов насчитывает 19 тысяч устройств.