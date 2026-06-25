В пруду под Орлом нашли тело утонувшего мужчины

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Урицком районе Орловской области спасатели обнаружили тело мужчины, который предположительно утонул 20 июня в пруду села Городище. Место для купания не было оборудовано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Поиски велись несколько дней, тело нашли 24 июня в около полудня. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что это не первый случай гибели на воде в регионе за 20 июня. В тот же день на городском пляже Орла погибли две девушки 18 и 19 лет. В настоящее время обстоятельства гибели орловчанок выясняют следователи.