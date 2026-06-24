Следователи Орла проверяют гибель двух девушек на Оке

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле на центральном городском пляже на реке Ока произошла трагедия. Погибли две жительницы областного центра – 18 и 19 лет. По факту происшествия следователи организовали доследственную проверку. На месте работали криминалисты, провели осмотр тел погибших и назначили судебные экспертизы, чтобы установить точные причины случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Следственное управление призывает орловцев быть внимательными и строго соблюдать правила безопасности на воде. Даже если вы хорошо плаваете, не стоит пренебрегать осторожностью. Купаться разрешено только в специально оборудованных местах, нельзя заплывать за буйки, нырять с мостов и причалов. Особо опасно находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Любой водоем – зона повышенной опасности. Только строгое соблюдение правил поведения на воде может предотвратить беду. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели девушек. Результаты проверки будут известны после завершения экспертиз.