Билайн тестирует бесплатную страховку от телефонного мошенничества с покрытием до полумиллиона в месяц

Фото: Юшкова Ольга

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Билайн рассказал о тестах бесплатной страховки от телефонного мошенничества с покрытием до 500 тыс. руб. в месяц в зависимости от банка клиента. Партнер проекта — «АльфаСтрахование». Всего в пилотном запуске поучаствуют порядка 4 млн клиентов оператора, с сентября услугу планируют масштабировать на всю базу.

Страховка распространится на кражи, совершенные по телефону в сети оператора с помощью методов социальной инженерии — при условии, что клиент не был предупрежден о попытке обмана. Чтобы защитить свои счета в банке с помощью страховки, клиенту нужно будет установить номер Билайна в этом банке как основной контактный. Для клиентов Сбера и «Альфа-Банка» страховое покрытие будет доступно по умолчанию, клиентам других банков потребуется одобрить подключение в приложении Билайна. Страховой лимит составит 500 тыс. руб. в месяц для клиентов Сбера и «Альфа-Банка» и 200 тыс. руб. для клиентов других банков. При этом количество обращений на одного человека не ограничено.

Для защиты своих клиентов от нежелательных звонков Билайн использует комплексный подход, который включает в том числе защиту периметра сети, маркировку спама, блокировку множественных вызовов, выявление признаков злого умысла при разговоре и так далее. Динамика вредоносной активности показывает, что эти инструменты антифрода, а также меры, которые принимаются для борьбы с мошенничеством на уровне государства, действительно работают и усложняют задачу аферистам.

С начала года антифрод-система Билайна заблокировала порядка 303 млн мошеннических и спам-звонков. За аналогичный период прошлого года их поступило почти 640 млн. При этом количество спасенных клиентов уменьшилось только примерно на треть — с 87,4 млн до 57,3 млн, — то есть злоумышленники пытаются растить качество там, где им не удается взять количеством: планируют атаки заранее, совершенствуют методы социальной инженерии.

Летом 2025 года года для пользователей PRO-версии сервиса Билайна «Моя безопасность» заработала услуга возмещения средств, потерянных, если мошенникам удалось пройти все рубежи обороны и преуспеть. Лимит по ней составлял 25 тыс. руб. Новая расширенная страховка призвана обеспечить всем клиентам Билайна всеобъемлющую защиту от самых опасных схем и существенных потерь.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Билайн в очередной раз подтверждает статус самого безопасного оператора. Антифрод — это вечная гонка, на самые мощные системы защиты находятся всё новые методы взлома. Но мы, во-первых, не собираемся сдаваться, во-вторых, работаем по целому ряду направлений и заходим с разных сторон. Теперь нашим клиентам без дополнительных усилий и затрат будет доступна не только надежная многоуровневая защита, но и гарантия финансовой компенсации в случае, если преступникам всё же удастся их обмануть. То есть они смогут чувствовать себя в еще большей безопасности при пользовании мобильной связью и банковскими сервисами».

Владимир Скворцов, генеральный директор АО «АльфаСтрахование»:

«Сегодня борьба с мошенничеством требует объединения усилий телеком-операторов, банков, государства и страховых компаний. Чем меньше остается "слепых зон" между участниками рынка, тем сложнее действовать злоумышленникам. Совместный проект с Билайном позволяет дополнить технологические инструменты защиты страховым покрытием. В результате клиент получает не только предупреждение о риске и защиту от мошеннических звонков, но и финансовую поддержку в случае реализации самого неблагоприятного сценария».

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