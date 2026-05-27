Жители посёлка «Первый Загородный» годами борются за нормальную жизнь: к решению проблем подключилась ЛДПР

Люди уже несколько лет пытаются добиться от властей элементарных условий: нормальной дороги, газа и чистой территории вокруг домов.

Дорогу здесь обещали построить ещё в 2024 году, но обещание так и осталось на бумаге. Жители вынуждены за свой счёт отсыпать проезды — иначе к домам просто не подобраться. Газ к микрорайону подвели, но дальше дело не пошло: подключение к участкам так и не выполнено. Самая же тревожная ситуация сложилась со сливом очистных вод. С соседнего микрорайона канализационные воды стекают прямо на земельные участки местных жителей. В итоге возле нескольких домов образовались настоящие болота, в которых уже поселились лягушки.

Жители не раз обращались в администрацию Орла и Орловского муниципального округа. Конкретных сроков решения проблем им никто не назвал. Когда терпение лопнуло, люди пришли за помощью в ЛДПР. Депутат Орловского областного Совета Владислав Числов направил официальные запросы в администрацию Орловского муниципального округа по каждому из этих вопросов.

«То, что происходит в «1-м Загородном», — яркий пример того, как чиновники годами закрывают глаза на нужды людей. Я буду держать на контроле решение каждой из этих проблем», — заявил Владислав Числов.

В региональном отделении ЛДПР напоминают: с любыми проблемами в сфере ЖКХ, благоустройства и не только жители Орла и области могут обращаться в Орловское региональное отделение ЛДПР по адресу: город Орёл, улица 8 Марта, дом 8.