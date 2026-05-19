Орловские дачники не могут добраться до СНТ из-за отмены автобуса

Более 40 лет к садоводческим товариществам в сторону Мценска ходил дачный автобус №126, но с этого года его сняли с маршрута.

В качестве замены людям предложили автобус «Орёл — Мценск». Однако, по словам дачников, это не решение. Транспорт практически всегда заполнен пассажирами, следующими до Мценска, и втиснуться в салон с инструментами, рассадой и тяжёлыми сумками невозможно. Более того, рейсовый автобус порой вообще не останавливается на городских остановках, так как в нем уже нет свободных мест — всё заняли ещё на автовокзале. В зоне риска в первую очередь пенсионеры, для которых 126-й автобус долгие годы оставался единственным способом добраться до своих участков.

Ситуацию взял на контроль депутат Орловского областного Совета народных депутатов от ЛДПР Владислав Числов. Парламентарий уже направил официальный запрос в профильное ведомство с требованием вернуть социально значимый маршрут.

Проблемы с транспортной доступностью в России стоят особенно остро. И речь идёт не только о дачниках — в тяжёлой ситуации нередко оказываются жители сёл и малых городов. ЛДПР последовательно добивается изменений на всех уровнях. Партия выступает за введение федерального стандарта транспортного обслуживания, который закрепит обязательную сеть социальных маршрутов для удалённых населённых пунктов и дачных массивов, а также привяжет стоимость проезда к типу территории. Кроме того, необходим прозрачный мониторинг соблюдения расписания и реального состояния маршрутов.

Проект «Буду жаловаться в ЛДПР» продолжает принимать обращения от граждан. Если вы оказались в похожей ситуации — оставьте жалобу на официальном сайте партии или в приёмной Орловского отделения ЛДПР по адресу: улица 8 Марта, дом 8.