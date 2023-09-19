В Орловской области прошёл первый Студенческий кубок чистоты

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Оно стало своеобразном стартом осеннего сезона данных соревнований. Мероприятие организовано в рамках проекта «Студенческий кубок чистоты 2023: Чистые Игры Орел» с использованием субсидии из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2023 году.

Организатором мероприятия выступила НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». При генеральной поддержке ПАО «Сбербанк» и ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», а также партнеров: сеть гипермаркетов «Лента», РОД «Волонтеры культуры», АНО "Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив". «Чистые игры» − командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Участники состязаний ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.

Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается от 2 до 5 тонн мусора. Команды-победители, призеры и участники получают памятные награды и ценные призы. «Чистые Игры» объединили более 100 активных студентов нашего города. Все участники в едином порыве помогали очищать Щекотихинский лес от мусора.

В ходе мероприятия было собрано более 1600 кг отходов, в том числе раздельно по фракциям. Всего за главный приз, Студенческий кубок Чистоты, между собой соревновались 30 команд из пяти ВУЗов нашего региона. Победителем данного этапа стала команда «Агрономы», представляющая ОГАУ им. Н.В. Парахина», - рассказал Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Кроме того, данное мероприятие включено в турнир «Евразийский Кубок Чистоты», в рамках которого пройдет 160 мероприятий в 10 странах СНГ и наш регион вошел в число участников.