Олег Пак назначен старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ «Ростелекома»

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На этой позиции он будет управлять развитием инфраструктуры Госуслуг и разработкой государственных информационных систем и цифровых сервисов на базе единой цифровой платформы «Гостех».

Олег Пак родился в 1976 году. В 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2005–2012 годах занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

С 2012 года работал в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. С 2020 года — статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.