В Орле наградили финалистов конкурса граффити

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Конкурс направлен на развитие и поддержку творчества молодых художников, креативному изображению производственного процесса на предприятии, а также художественному оформлению экскурсионного маршрута в цехах.

«Граффити давно перестало ассоциироваться с вандализмом, а стало художественным направлением искусства, наполненное безграничным пространством для самовыражения и творческих поисков. Данный проект мы реализовали в нашем городе уже в четвертый раз. С каждым годом количество участников проекта увеличивается, а работы конкурсантов получаются настоящими произведениями искусства. Учитывая, что данный проект набирает популярность среди художников-граффитистов, возможно, в будущем году мы проведем арт-фестиваль», - рассказывает Сергей Кутенев, генеральный директор завода.

Победителями конкурса стали:

1 место – Гусакова Анна, работа «Спасибо за тепло».

2 место – Кульпин Евгений, работа «Кот сталевар».

3 место – Пашков Дмитрий, работа «Сердце медного производства».

Ознакомиться с работами конкурса граффити «Медный путь» вы сможете на сайте Кабельного завода.