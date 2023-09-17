В Орле беспилотник упал на нежилое здание

Фото: Елена Зябкина

17 сентября в 3:42 сон орловцев побеспокоил характерный громкий звук. Соцсети заполонили видео с горящим вдали объектом. На место происшествия выехали спецслужбы.

По словам главы региона Андрея Клычкова, на территории Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе.

– Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем. По предварительным данным, пострадавших нет, – написал губернатор Орловской области в соцсетях.

Это уже вторая атака региона дронами за неделю. Напомним, в пятницу, 15 сентября, беспилотник сбили около села Свободная Дубрава Ливенского района.