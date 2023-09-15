В Орловской области сбили беспилотник

Фото: Елена Зябкина

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет.

В настоящее время место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

В случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщить по телефонам дежурной службы УФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36, дежурной части УМВД России по Орловской области 8 (4862) 43-32-32, либо на единый номер службы спасения – 112, сообщив место, время и характер наблюдаемого происшествия. Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий.