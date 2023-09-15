Андрей Клычков официально вступил в должность губернатора Орловской области

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Андрей Клычков принес присягу на Конституции РФ и Уставе Орловской области. Удостоверение об избрании на должность губернатора Орловской области Андрею Клычкову вручила председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.

– Твердо убежден: с опорой на внутренний потенциал, на поддержку руководства страны – Орловская область продолжит свое движение вперед, обеспечивая достойный вклад в решение общенациональных задач, в реализацию одобренных избирателями планов социально-экономического развития региона, – отметил глава региона Андрей Клычков.

Напомним, на трехдевных губернаторских выборах Клычков обошел соперников – Владислава Числова от ЛДПР и Светлану Ковалеву от «Новых людей», набрав 82,09% голосов при явке 55,9% избирателей.