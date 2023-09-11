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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:16

Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков победил на выборах главы региона

Клычков набрал 82,09% голосов
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

Центризбирком обработал 100% бюллетеней из Орловской области. Кандидат от КПРФ и действующий глава региона Андрей Клычков победил в губернаторских выборах с результатом 82,09%. Таковы предварительные данные центральной избирательной комиссии.

На втором месте в губернаторской гонке оказался кандидат от партии ЛДПР Владислав Числов, за него свои голоса отдали 8,37% избирателей, с небольшим отставанием на третьем месте оказалась кандидат от партии «Новые люди» Светлана Ковалева у нее 7,17% голосов.

Таким образом, Андрей Клычков продолжит свою работу на посту губернатора, начавшуюся в 2017 году в качестве временно исполняющего обязанности.

Напомним, что выборы губернатора Орловской области проходили в течение трех дней с 8 по 10 сентября. В регионе вели свою работу 682 избирательных участка.